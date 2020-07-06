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Başkan Erdoğan Nazarbayev ile görüştü

Başkan , 'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Nazarbayev ile görüştü

06.07.2020, 23:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

İki ülke ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile Kovid-19'a karşı ortak mücadele konuları da görüşmede ele alındı.

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