Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 604 bin 585 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 64 bin 900'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 703 olurken, vaka sayısı ise 698 bin 233'e ulaştı.



ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 241 bin 611 olurken, 34 bin 861 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 197 bin 558'e çıkarken; 9 bin 86 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 220'ye yükselirken, hasta sayısı 285 bin 416 oldu.



İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 11 BİN 571'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 571'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 240 bin 438'e çıktığı açıklandı.

DHA

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