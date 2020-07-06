Korona ile mücadelede Türkiye fark yarattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında, Türkiye'nin aldığı tedbirler sayesinde Kovid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

EN İYİ SAĞLIK SİSTEMİ

"Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz" diyen Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz" diye konuştu.



EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

Türkiye'nin bu süreçte Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik" ifadelerini kullandı.