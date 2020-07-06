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: 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Twitter hesabından bir açıklama yaparak, /'nin saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. Operasyonda iki PKK/YPG'li terörist ise etkisiz hale getirildi.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi!

06.07.2020, 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020,10:59

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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