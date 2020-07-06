Samed Ali gol şova devam

TFF 1. Lig'de küme düşen Adanaspor'u evinde 4-2 mağlup ederek 42 puana ulaşan Ekol Göz Menemen'de Samed Ali Kaya, attığı gollerle sarı-lacivertli takımı sırtlamaya devam ediyor. Adanaspor filelerini biri penaltıdan olmak üzere iki kez sarsan Samed Ali, ara transfer döneminde Göztepe'den kiralık olarak transfer olduğu Menemen'deki 5'inci golünü kaydetti. Samed sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'da 4 gol atmıştı.