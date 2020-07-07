Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 74. duruşmaya, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 65 tutuklu sanık ile çok sayıda tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Dün yapılan duruşmada Adnan Oktar'ın 3 avukatının beyanları alınırken bugün diğer sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edildi.

Sanık avukatları operasyon sırasında yapılan aramalara ilişkin hazırun olmadan tutanak tutulduğunu iddia ederek eleştiride bulunurken, müştekiler Özkan Mamati, Uğur Şahin ve Ümit Kuruca'nın aralarında yer aldığı grubun, Adnan Oktar'ın çevresinde bulunan kişileri ve aileleri kışkırttığını, iftira atmalarını sağladıklarını savundu.

Bir sanık avukatı da iddianameye göre sanıkların bir kısmının, kuyumculuk faaliyeti adı altında silah aldığının iddia edildiğini ancak silah ruhsatlarının iptal edilmediğini öne sürdü.

Bir müşteki avukatı ise bu ifade üzerine, işlemler daha hızlı olduğu için sanıkların genellikle Giresun'dan silah ruhsatı aldıklarını, silah alma gerekçelerinin dava dosyasına da yansıdığı gibi sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine Giresun Valiliği tarafından ruhsatların iptal edildiğini bildirdi.

Duruşmaya yarın sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

AA