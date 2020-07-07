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AK Partili vekilin acı günü

'in yeğeni , Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir göğüs kanseri tedavisi gören Demirel, önceki gece hayata gözlerini yumdu.

AK Partili vekilin acı günü
Giriş Tarihi: 7.7.2020

45 YAŞINDAYDI
Demirel'in genç yaşta ölümü ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Evli olan 45 yaşındaki Demirel, ikindi namazına müteakiben Milas'ta toprağa verildi. Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli yeğenim Şeyda Demirel'i yıllardır süren tedavisine rağmen kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Bu süreçte destek mesajlarını ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi. Sosyal medya hesabından taziye dileklerini paylaşan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de, "Muğla Milletvekilimiz Sayın M. Yavuz Demir'in yeğeni Şeyda Demirel'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allahtan rahmet, kederli ailesine ve kıymetli Milletvekilimize başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum" dedi.

ADEM ÜLKER

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