Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Salgınla mücadelede, dün 1086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

Salgınla mücadelede, dün 1.086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 7, 2020