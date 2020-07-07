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Haberler Gündem Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, " bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. karşı kaç kişiyiz?" dedi.

Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

07.07.2020, 15:51

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Salgınla mücadelede, dün 1086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

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