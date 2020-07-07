Başkan Erdoğan'dan Mustafa Şentop'a tebrik telefonu

TBMM, yeni dönemde Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı. Yapılan oylamalarda 3. turun sonunda 328 oy alan Mustafa Şentop ikinci kez TBMM Başkanı seçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden meclis başkanı seçilen Mustafa Şentop'u arayarak tebrik etti.

Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi