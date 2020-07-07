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Başkan Erdoğan'dan 'a tebrik telefonu

Başkan , yeniden meclis başkanı seçilen 'u arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Mustafa Şentop'a tebrik telefonu

08.07.2020, 00:05

TBMM, yeni dönemde Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı. Yapılan oylamalarda 3. turun sonunda 328 oy alan Mustafa Şentop ikinci kez TBMM Başkanı seçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden meclis başkanı seçilen Mustafa Şentop'u arayarak tebrik etti.

Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi

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