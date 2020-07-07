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Bize verdiğiniz sözleri tutun!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile 'da gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında 'ye yönelik sözleri yerine getirmeyen Avrupa Birliği'ne sert sözlerle yüklendi.

Bize verdiğiniz sözleri tutun!
Giriş Tarihi: 7.7.2020

HİÇ ÇEKİNMEDEN ADIM ATARIZ
Doğu Akdeniz, Fransa'nın Türkiye karşıtı tutumu, Libya gibi birçok başlığın yer aldığı toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den ciddi beklentileri olduğunu vurguladı. ÇAVUŞOĞLU, "AB pek hoşlanmıyor ama vize serbestisi AB'nin bir sözüdür. Hoşunuza gitse de gitmese de bu sözünüzü yerine getirmek zorundasınız. Türkiye'ye gelince daha fazla şart koşmak doğru değil. Fransa, Doğu Akdeniz'de taciz iddiasında bulundu. Bunun doğru olmadığını biz ispatladık. NATO ve AB bunu söyleyemez ama biz çok açık söylüyoruz. Fransa dürüst davranmadı. Türkiye'ye karşı karar almayın. O zaman biz de adımlarımızı hiç çekinmeden atarız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE YAPILAN HAKSIZLIK'
TÜRKİYE ve AB arasında sorunlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Siyasi saiklerle değil objektif kriterlerle Türkiye'ye yaklaşılmasını arzu ediyoruz. Bu AB ve Türkiye için haksızlık. Siyasi konularla teknik konuları ayırt etmek lazım. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda tıkanma görüyoruz. Bunun sebebi biz değiliz. Ortak hareket etmemiz lazım. Her şeyi Türkiye'den beklemek ve AB'ye gelince yükümlülüğü yerine getirmemek sorunu derinleştirir" dedi.

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