'SİZE İYİ SEYİRLER'

İSTANBUL'DA 1994 yılından kalma manzaralar ortaya çıkarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İP lideri Meral Akşener'i etiketleyerek dizi göndermesi yaptı. Varank, paylaştığı fotoğrafın altına "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB notu: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler" notunu düştü. Bu arada su sorununa isyan eden vatandaşlar da Twitter hesaplarından İBB ve İSKİ'ye yüklendi.