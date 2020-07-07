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Haberler Gündem ‘Dark İstanbul’

‘Dark

'un turizm merkezlerinden biri olan Şile ilçesinde bazı mahalle ve köylere 4 gündür su verilmiyor. Hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşirken, vatandaşlar da mahalle mahalle dolaşan su tankerlerini yakalayıp bidonlarla su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Tepki gösteren bölge halkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

‘Dark İstanbul’
Giriş Tarihi: 7.7.2020

'SİZE İYİ SEYİRLER'
İSTANBUL'DA 1994 yılından kalma manzaralar ortaya çıkarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İP lideri Meral Akşener'i etiketleyerek dizi göndermesi yaptı. Varank, paylaştığı fotoğrafın altına "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB notu: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler" notunu düştü. Bu arada su sorununa isyan eden vatandaşlar da Twitter hesaplarından İBB ve İSKİ'ye yüklendi.

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