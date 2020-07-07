İllegal dershane kuran FETÖ’cüler yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik takibin ardından FETÖ'nün yeni yapılanma içerisinde olduğu bilgisini aldı.

BİRLİK OLMUŞLAR

ÖRGÜTÜN üyelikten haklarında işlem yapılan ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan özel okullarda görev yapan ve kamu görevinden ihraç edilen öğretmenleri istihdam ettiği, bu şahıslara maddi kaynak sağladığı, örgütün tabanını yeniden topladığı belirlendi. Bursa merkezli Konya, Giresun ve Manisa dahil 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15 eski edilen ebe yakalandı. Gözaltına alınan 15 eski öğretmenin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliğini yeniden sağlamaya çalıştıkları ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilere maddi ve erzak desteği yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelilerin haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan özel okullarda görev yapan öğretmenlere maddi kaynak sağladıkları da belirlendi.



BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞLER

İFADELERİ alınan zanlılardan bazılarının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, kamu görevlilerine ve yargı mensuplarına gıyabında hakaret etmek sureti ile suç işledikleri tespit edildi. FETÖ'ye ait okul ve dershanelerde çalışan ve eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.