İZMİR Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2019 yılının son altı ayı ile 2020 yılının ilk altı ayını kapsayan yangın raporunu açıkladı. İlginç detayların yer aldığı raporda, İzmir genelinde; bina, iş yeri, fabrika, otluk ve makilik alanlar ile araçlar başta olmak üzere 10 bin 859 yangın çıktığı görüldü. Bu yangınların yüzde 42'sinin (4 bin 590) sigara izmariti nedeniyle meydana geldiği belirtildi.
İzmir’deki yangınların yüzde 42’si izmaritten haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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