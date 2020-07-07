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Haberler Gündem İzmir’deki yangınların yüzde 42’si izmaritten

’deki yangınların yüzde 42’si izmaritten

İzmir’deki yangınların yüzde 42’si izmaritten
Giriş Tarihi: 7.7.2020

İZMİR Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2019 yılının son altı ayı ile 2020 yılının ilk altı ayını kapsayan yangın raporunu açıkladı. İlginç detayların yer aldığı raporda, İzmir genelinde; bina, iş yeri, fabrika, otluk ve makilik alanlar ile araçlar başta olmak üzere 10 bin 859 yangın çıktığı görüldü. Bu yangınların yüzde 42'sinin (4 bin 590) sigara izmariti nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

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