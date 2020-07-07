  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kanser hastası oğlu için uyuşturucu kuryesi oldu

hastası oğlu için kuryesi oldu

Kanser hastası oğlu için uyuşturucu kuryesi oldu
Giriş Tarihi: 7.7.2020

İzmir'de yaşayan 52 yaşındaki Hakan Sait Ö, kök hücre nakli bekleyen 15 yaşındaki oğlu Anıl Ö.'yü tedavi ettirmek için uyuşturucu kuryesi olmaya karar verdi. Vicdanı ile oğlu arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Hakan Sait Ö, Ekim ayında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ilk işinde pişman olunca, kimlik kontrolü yapan polislere kendisini ihbar etti.

"ÇOK ÇARESİZ KALDIM"
300 gram esrarla yakalanıp 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan baba Hakan Sait Ö, "Çaresizdim, amacım oğlumun tedavi masraflarını karşılamaktı ancak ilk işimde pişman olup, vazgeçtim" dedi. Avukatı Mehmet Korkut da çaresiz kalan babanın pişman olup, kendisini ihbar ettiğini belirterek Anıl Ö.'nün hastane raporlarını sundu. Mahkeme heyeti, kemik iliği nakli bekleyen ve 8 aydır tutuklu olan babanın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanser hastası oğlu için uyuşturucu kuryesi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA