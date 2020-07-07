Kanser hastası oğlu için uyuşturucu kuryesi oldu

İzmir'de yaşayan 52 yaşındaki Hakan Sait Ö, kök hücre nakli bekleyen 15 yaşındaki oğlu Anıl Ö.'yü tedavi ettirmek için uyuşturucu kuryesi olmaya karar verdi. Vicdanı ile oğlu arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Hakan Sait Ö, Ekim ayında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ilk işinde pişman olunca, kimlik kontrolü yapan polislere kendisini ihbar etti.

"ÇOK ÇARESİZ KALDIM"

300 gram esrarla yakalanıp 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan baba Hakan Sait Ö, "Çaresizdim, amacım oğlumun tedavi masraflarını karşılamaktı ancak ilk işimde pişman olup, vazgeçtim" dedi. Avukatı Mehmet Korkut da çaresiz kalan babanın pişman olup, kendisini ihbar ettiğini belirterek Anıl Ö.'nün hastane raporlarını sundu. Mahkeme heyeti, kemik iliği nakli bekleyen ve 8 aydır tutuklu olan babanın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

METİN BURMALI