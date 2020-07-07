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Kemik olup öğrencilerine kavuşmak istiyor

Kemik iliği nakli olup öğrencilerine kavuşmak istiyor
Giriş Tarihi: 7.7.2020

İzmir'de lenf kanserine yakalanan yüzme eğitmeni 25 yaşındaki Efecan Uygutalp, kök hücre nakli olup çok sevdiği ögrencilerine yeniden kavuşmak istiyor. Geçen yıl Nisan ayında belinde başlayan ağrılar sonrası EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine giden Uygutalp'e, yapılan tetkiklerin ardından lenf kanseri teşhisi konuldu.

KENDİ İLİĞİ FAYDA SAĞLAMADI
KENDİ kemik iliğinden yapılan naklin tedaviye olumlu yanıt vermemesi, Uygutalp'e başka bir donörden kemik iliği nakli yapılmasını zorunlu kıldı. Ailesi ve yakın arkadaşları tarafından kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlenen Uygutalp, TÜRKÖK'ten gelecek müjdeli haberi evinde bekliyor.

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