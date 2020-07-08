Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler bu saate çevrildi

Milyonlarca vatandaş her hafta gerçekleşmekte olan Bilim Kurulu toplantısı için bekleyişe geçti. Genel olarak Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda kurul üyeleri ülkede salgına dair son durumu değerlendiriyor ve bu kapsamda yeni kararlar alınıp önerilerde bulunuyor.

Video konferans yöntemi ile toplanan kurulda yurttaki son duruma ilişkin detaylar ele alınıyor. Şimdilerde ise vaka sayısındaki durgunluk nedeniyle Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yeni kararlar alınacak mı merak ediliyor…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz hafta 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tekrarı bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.



SON DURUM NEDİR?

Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 545 test yapıldı, 1053 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 297 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 733 bin 218, vaka sayısı 207 bin 897, vefat sayısı 5 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1152, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 400, toplam iyileşen hasta sayısı da 185 bin 292 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı