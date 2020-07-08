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Haberler Gündem ‘Devletin şefkatli kollarına hoş geldin'

‘Devletin şefkatli kollarına hoş geldin'

‘Devletin şefkatli kollarına hoş geldin'
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkari Aktütün'de PKK'lı 1 terörist daha komandolara teslim oldu. İsminin Ramazan Ertaş olduğu öğrenilen teröristin üst aramasında 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası ele geçirildi. Ertaş'ın güvenlik güçlerine teslim olduğu anların görüntüsü de paylaşıldı. Görüntüde dağlık arazide güvenlik güçlerinin yanına doğru gelen teröriste, "Gel gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin" denildiği görüldü. Teslim olan teröriste daha sonra karargahta yemek ikram edilirken, telefonda babası ile de görüştürüldü. Teröristin babasını arayan komutan, "Size güzel bir haber vermek için aradım. Oğlunuz geldi, sağ salim katıldı, vatanına, devletimizin şefkatli ellerine katıldı" dedi. Ertaş da babasıyla konuşurken, "Benim durumum iyi. Zaten askerlerin yanındayım" ifadelerini kullandı.




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