Faili Rusya’dır

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin Mayıs ayında ele geçirdiği stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne Cumartesi gecesi hava saldırısı düzenlendi. Türk askerlerinin de bulunduğu bölgede yapılan saldırıda can kaybı olmazken, bazı hava savunma sistemlerinde hasar meydana geldi. Trablus merkezli UMH ordu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, saldırının General Halife Hafter'e destek veren "yabancı savaş uçakları" tarafından düzenlendiğini açıkladı. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti. Saldırı hakkında Yeni Asır'a değerlendirmede bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu savundu.

'GÖZDAĞI VERME ÇABASI'

"Türkiye'ye göz dağı vermeye çalışıyorlar" diyen Çoşkun Başbuğ, "Bundan sonra yapılacak diplomatik ziyaretler ve temaslara 'çeki düzen ver' demeye getiriyorlar. Ama Türkiye için bu göz dağlarının karşılığı yok. Bu saldırılar yüzünden biz amacımızdan geri dönecek değiliz. Bir sebep ise Hafter'in kendisinde ve destekleyenlerde psikolojik bir çöküntü var. Vattiye Hava Üssü de bu bölgede bulunan en kritik alanlardan biri. Ayrıca bizim burada hava üssü kurmak gibi bir amacımız var. O psikolojik çöküntüyü ortadan kaldırmak için de bu saldırı yapıldı. Şu anda bazı kaynaklar bu saldırıyı Fransız uçaklarının gerçekleştirdiğini söylüyor ama ben o kanaatte değilim. Bunun arkasında kimliksizleştirilen Rus uçaklarının olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





"AKAR'IN POZU MEYDAN OKUYUŞTUR"

Türkiye'nin Libya topraklarında Rusya ile tamamen karşı karşıya geldiğini belirten Başbuğ, "Ruslar, 'Sirte kırmızı çizgimizdir' diye açık olarak deklare etti. Libya ve Türkiye bunu pek ciddiye almadı ama Rusya'nın ve Fransa'nın bu konudaki düşünceleri ortada. Türkiye aslında Libya'da hem Fransa hem de Rusya ile karşı karşıya. İkisi de zaman zaman karşı tavır sergiliyor. İkisinin de yüzüne gözüne bulaşıyor. İkisine karşı da Türkiye hem siyasi hem askeri hem de diplomatik olarak üstün geliyor. Rus hava savunmasının çökmesi, Rus helikopter ve uçaklarının ciddi olarak hasar alması bunun göstergelerinden biridir. Hulusi Akar'ın Rus helikopterinin önünde gidip yabancı basına röportaj vermesi de bir meydan okuyuştur" dedi.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısında yer alan ve Mayıs ayında Hafter'den temizlenen Vatiye Hava Üssü'ne geçtiğimiz günlerde hava saldırısı düzenlendi. Kimliği belirsiz savaş uçaklarınca gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin gönderdiği bazı askeri teçhizat ve sistemler hedef alınmıştı.



"SİRTE VE CURTA'YA HAREKAT OLABİLİR"

Artık Libya'nın kalkınması ve Türkiye'nin o bölgedeki konumunun konuşulduğunu söyleyen Coşkun Başbuğ, "Bunu engellemek için saldırı gerçekleştirdiler ama aksine bu saldırı operasyonları hızlandırdı. Bundan sonra Sirte ve Curta'ya bir harekat bekliyorum. Ayrıca ABD'nin bu bölgede siyasi anlamda aktif olarak konuya dahil olmasını bekliyorum" dedi.

Bakan Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde röportaj verirken, arkadaki ele geçirilen Rus helikopteri ile kullanılamaz hale getirilen Rus savaş uçağı dikkat çekmişti.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Çoşkun Başbuğ



Mert ALPDÜNDAR