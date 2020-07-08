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Haberler Gündem Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

ve bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

'ndan yapılan açıklamada,"Terör örgütü /’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; bölgesinde 4, bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

08.07.2020, 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,11:49

Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Terörle mücadele yurtiçinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Terör örgütünün sınır ötesindeki faaliyetleri de tek tek deşifre ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı duyuruldu.

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

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