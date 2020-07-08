İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlar-la Mücadele Daire Başkanlığı'nda düzenlenen 'Polis Okulları Müdür-leri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve okul müdürleri katıldı.

'FETÖ BİR RUTUBET GİBİYDİ'

Programda konuşan Bakan Soylu, önümüzdeki hafta 15 Tem-muz darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu ve o gece yaşananların tekrar yaşanmaması için hep bir-likte bir bilinç oluşturmaya gayret göstereceklerini söyledi. Soylu, "Teşbihte hata olmaz, FETÖ bir rutubet gibiydi. Binanın temeli-ne sızan, onu çürüten, kötü kokan, rutubet gibi bir yapı. İşte bugün hala mücadele ettiğimiz nokta budur. Zihinlere sokulmuş fitneyle, siyasi kılıfa bürünmüş doğru yanlış tarifiyle hep birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

'TELSİZLE KONUŞAMIYORLAR'

Geçtiğimiz yıl 328, 2020'nin ilk 5 ayında da 110 organize suç örgü-tünü çökerttiklerini de ifade eden Bakan Soylu, "PKK mağaralarda bile barınamaz hale geldi. PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kes-tirmesi alınıyordu. 2019'da 1122 kestirme alındı. Yılbaşından bugü-ne kadar da ancak 201 kestir-me oldu. Kendi yayın organlarından istedikleri gibi atıp tutsunlar, PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Fiili olarak, fiziki olarak ve psikolojik olarak örgütü çökertiyoruz. Hem içeride hem de sınırlarımızın dışında" açıklamasını yaptı.