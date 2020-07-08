Şentop, ikinci kez TBMM Başkanı oldu

TBMM, yeni başkanını belirledi. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti ve MHP'nin oyları ile tekrar başkan seçildi. Şentop bu göreve 2023 yılında yapılacak seçimlere kadar üç yıl daha devam edecek. TBMM Genel Kurulu dün başkanlık seçimi için toplandı. Seçimlere Cumhur İttifakı'nın adayı Şentop'un yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İP Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da katıldı. AK Parti'nin yedek aday olarak gösterdiği İstanbul Milletvekili Abdullah Güler seçim başlamadan adaylıktan çekildi.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

ANAYASA ve İçtüzük gereği Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. Başkan'ın seçilmesi için 4 tur oylama gerçekleştiriliyor. İlk iki turda üçte iki çoğunluk yani 400, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy şartı aranıyor. İlk iki turda 400 çıkmadığı için oylama üçüncü tura kaldı. Şentop, AK Parti ve MHP oyları ile tekrar başkan seçildi.



LİDERLER DE KATILDI

TBMM Başkanlığı seçimi için yapılan turlara MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Seçim nedeniyle tüm partiler neredeyse tam kadro Meclis'e geldi. Bu nedenle Genel Kurul, her zamankinden çok daha kalabalıktı. Milletvekilleri, oylama için zarflarına almak için sırada beklerken, kabinlerde oy kullanırken soysal mesafe kuralını pek de korumadı. Ancak tüm vekiller maske taktıkları görüldü.

ZÜBEYDE YALÇIN