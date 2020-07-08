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Haberler Gündem Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Zap bölgesinde 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre, Milli , 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi...

Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

08.07.2020, 10:42

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

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