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Haberler Gündem AK Parti'den ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi!

'den 'ye tepkisi!

Sözcüsü Çelik, "’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ’nin, Rum yönetimini “Uluslararası ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır". ifadelerini kullandı.

AK Parti'den ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi!

09.07.2020, 10:44

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika Doğu Akdeniz mesajı geldi. Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle;

Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek.
ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır.

Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.
Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır.

Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye'yi ve KKTC'yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır.

Cumhurbaşkanımız, AK Parti'mizin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada'da çözüm konusunda her zaman "bir adım önde olacağız" dedi. Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti.

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