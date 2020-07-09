“Ayasofya’nın ibadete açılmasını ümit ediyoruz”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, verdiği bir röportajda gündemi değerlendirdi. Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili soru üzerine Kurtulmuş, "Yargıda devam eden süreç var. Temennimiz, yargının bu konuda müspet bir karar vereceği. Yani bunun müze haline getirilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararının uygun olmadığı şeklinde karar vereceği, bunun da otomatik sonucu olarak Ayasofya'nın ibadete açılacağını bekliyoruz, böyle ümit ediyoruz" dedi.