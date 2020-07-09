Bakan Çavuşoğlu Londra’da

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, burada ilk olarak Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u Türk Büyükelçiliği'nde kabul etti. Çavuşoğlu'nun ardından mevkidaşı Dominic Raab ile yaptığı görüşmede Brexit öncesi ve sonrası dahil olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra, turizm, Covid-19 salgınıyla mücadele ve güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.