CHP’de eleştirilerin gölgesinde 37. kurultay

CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da Deniz Baykal'ın istifasının ardından oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olduğu kurultay, bu kez Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilecek.

ATICI ADAY OLDU

ESKİ Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday adaylığını açıklarken, eski MYK üyelerinden Umut Oran ise nabız yokluyor. Kurultayın yakın bir tarihte ve seyircisiz yapılması, parti içinde eleştirilere neden oldu. Umut Oran "CHP kurultayının seçim dışında bir gündemi olmayacak mı?" derken, eski MYK üyelerinden Yılmaz Ateş de parti yönetimini örgütü dinlememekle suçluyor. Ateş açıklamasında, "Bu kurultayda Ali Babacan'la uyumlu çalışacak bir PM ve içinden de MYK oluşturulacak" eleştirilerini dile getirerek, "Bu yapılandırma Türkiye'de solu iktidar alternatifi olmaktan çıkarma projesidir" görüşünü savunmuştu.



RAKİP BU KEZ PARTİNİN SOL KANADINDAN OLABİLİR

KURULTAYDA önemli bir başkanlık mücadelesi beklenmiyor ancak partinin sol kanadı, İlhan Cihaner'i aday gösterip göstermemeyi tartışıyor. 'Gelecek İçin Biz' adıyla hareket eden CHP'deki sol kanadın Cihaner konusundaki kararını bu hafta netleştirmesi bekleniyor. CHP'de halen Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlığa adaylığını sadece eski milletvekili Aytuğ Atıcı açıklamıştı. Atıcı'nın da gerekli delege imzasını bulamayabileceği kaydediliyor. Muharrem İnce aday olmama kararı alırken, Cihaner'in aday olması durumunda imza sıkıntısı yaşanmayacağı belirtiliyor.