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Haberler Gündem ‘Erdoğan 2023 hedefine doğru ilerliyor’

‘Erdoğan 2023 hedefine doğru ilerliyor’

'nin ve Ege'de yürüttüğü haklı faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanlılar, her geçen gün rahatsızlıklarını dile getiriyor.

‘Erdoğan 2023 hedefine doğru ilerliyor’
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Son olarak Kathimerini gazetesi Ankara'nın bölgedeki başarısını kabul etmek zorunda kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 öncesinde nihai hedefine doğru ilerlediği yazdı. Kathimerini gazetesinde yer alan analizde, Türkiye'nin sınır ötesine yönelik 3 operasyon ile büyük başarı elde ettiği dile getirildi.

'ATİNA YANLIŞ YOL İZLEDİ'
Kritik Libya ve Doğu Akdeniz hamleleri ile Türkiye'nin bölgede büyük bir güç haline geleceği dile getirilen makalede Başkan Erdoğan'ın dengeleri değiştirdiği ifade edildi. Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı yardımcısı Thanos Dokou, Türkiye ile gelinen noktayı değerlendirirken, "Bir süre daha Türkiye-Libya mutabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız" demişti. Hafter'e destek vermenin yanlış olduğunu da kaydeden Dokou, "Atina Libya konusunda yanlış yol izledi" sözleriyle tepki çekmişti. Yunan medyası da, Thanos Dokou'nun ülkeyi karamsarlığa ittiğini ifade etmişti.

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