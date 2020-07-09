İyi Partili Levent Özeren'den, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a çirkin sözler!

İyiPartili Levent Özeren'in çirkin paylaşımları son bulmuyor. Özeren'in bu defa hedefinde AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım vardı. Semiha Yıldırım'a çirkin ifadeler ile saldıran Özeren'e sosyal medyada tepki yağdı. #AhlaksızsınLeventÖzeren tagi, gündemin ilk sıralarında kendine yer buldu. Özeren, paylaşımını silerken bu kez de kendisini eleştirenlere saldırdı.





ÖZEREN'DEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

İyi Partili Levent Özeren, Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşığı Tweet'in de şu ahlaksız ifadeleri kullandı:

Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!

TEPKİ YAĞINCA SİLDİ

Özeren paylaşımına gelen tepkiler üzerine bir hamle yaparak Tweet'ini kaldırdı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının öfkesi dinmedi. #AhlaksızsınLeventÖzeren hashtagi listenin üst sıralarına çıktı.





KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE SALDIRDI

Skandal paylaşımından pişmanlık duymadığı görülen Özeren, kendisine tepki gösteren vatandaşları hedef aldı. Yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gece ben uyurken, ustalarından öğrendikleri en iyi işi; Algı ve linç operasyonu başlatmışlar. Sizin hiç bir iftiranız bana yapışmadı, yapışmaz. Sizleri rahatsız etmeye devam edeceğim. Ta ki sapık beyniniz kafatasınıza geri dönene kadar. Bugün çok sözümüz olacak, belki video.







15 TEMMUZ'DA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR DA ORTAYA ÇIKTI

İyi Partili Özeren'in 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz günü attığı Tweet'ler de tepki topladı.

Başkan Erdoğan'ı kasteden Özeren, "Uzun kışkırtıyor. Kan dökülsün istiyor." ifadelerini #SakınSokağaÇıkma hashtagi ile paylaşmıştı. Paylaşım 15 Temmuz gecesinde yapıldı. Halkın özgürlüğü için verdiği mücadelenin karşısında duran Özeren bu paylaşımı ile açıkça darbecilerin yanında saf tutmuştu.





Özeren yine aynı gece bir başka paylaşımında, TSK üniforması giymiş FETÖ'cü teröristlere karşı canla başla mücadele eden polislere seslenerek, "Polise çok iş düşüyor. Sağduyulu olup askere karşı gelmemeli. Tek dileğimiz kansız olması" ifadelerini kullanmıştı.

Özeren'in skandalları bu kadarla da bitmiyor. Özeren yine darbeden önce Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu. Özeren, "Kendiniz defolun gidin yoksa çok can gidecek, çok kan akacak görmüyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.