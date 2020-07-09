Kurban’da il bazlı kısıtlamalar olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna, "Kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda virüs salgınının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. İl bazında korona kısıtlamaları söz konusu olabilir" şeklinde cevap verdi.

'İZMİR ZİRVEYİ 5. HAFTADA GÖRDÜ'

Sağlık Bakanı Koca, devletin bazı tedbirleri uygulamaya koyduğuna işaret ederek, "8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz; cenaze merasimi, taziye, mevlit, toplu ibadet kaynaklı riskleri önlemek için çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz, pazar yerlerinde yaptırım içeren tedbirler almaktadır. Vakaların kaynağı düğünler. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulacak" bilgisini verdi. İllerin pik yapma durumunu da gösteren Bakan Koca, "İzmir zirveyi 5. haftada gördü, düşüş başladı" ifadesini kullandı.