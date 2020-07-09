Ölüm yolunda “Barış yürüyüşü”

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" başladı. Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın 25'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha sınırlı bir katılımla gerçekleşecek. Geçmiş yıllarda farklı ülkelerden binlerce insanın katıldığı yürüyüş, her yılki başlangıç noktası Nezuk kasabası yerine bu yıl Zvornik yakınındaki Crni Vrh mevkisinden başladı. Organizasyonun başlamasına az bir zaman kala Nezuk'ta Kovid- 19 vakaları tespit edilmesi bu değişikliğe neden oldu. Yürüyüşün yine 3 gün süreceği, ancak 500 kişinin katılacağı açıklandı.