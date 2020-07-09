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Sakarya'da bir patlama daha! 3 şehit, 6 yaralı

Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın, geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda olduğu belirtildi. Sakarya'daki patlama esnasında 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Sakarya Valisi, "3 şehidimiz var 6 kişi yaralandı" dedi.

09.07.2020, 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020,13:03