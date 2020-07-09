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Haberler Gündem Sakarya'da bir patlama daha! 3 şehit, 6 yaralı

'da bir daha! 3 şehit, 6 yaralı

'nın Taşkısığı bölgesinde bir meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın, geçtiğimiz günlerde meydana gelen fabrikadan patlamamış taşıyan kamyonda olduğu belirtildi. Sakarya'daki patlama esnasında 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Sakarya Valisi, "3 şehidimiz var 6 kişi yaralandı" dedi.

Sakarya'da bir patlama daha! 3 şehit, 6 yaralı

09.07.2020, 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020,13:03

Sakarya'nın Taşkısığı köyünde havai fişek fabrikasının patlamamış havai fişeklerinin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi. Sakarya Valisi Kaldırım, "3 şehidimiz, 6 yaralımız var" dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen patlama sonrası bölge tarama ve temizlik çalışmaları sürüyordu.



Bölgeden toplanan havai fişek ve mühimmatlar imha edilmek üzere Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocaklarına götürülüyordu.

Kamyonla bir taş ocağına getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

VALİ KALDIRIM: 3 ŞEHİT, 6 YARALIMIZ VAR

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" dedi.

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