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Haberler Gündem Askeri casuslukta kumpas davasında 61 kişiye hapis

Askeri casuslukta kumpas davasında 61 kişiye hapis

Askeri casuslukta kumpas davasında 61 kişiye hapis
Giriş Tarihi: 10.7.2020

İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. 4 kişiye ise etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmedi.

'BÖYLECE TESCİLLENMİŞ OLDU'
KUMPASIN en büyük mağdurlarından biri olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, kararı Yeni Asır'a değerlendirdi. Kararı yorumlamanın çok erken olduğunu belirten Başbuğ, "Kime ne ceza verildi o bilinmiyor. Kararı bir görmek lazım ama genel bir yorum isterseniz askeri casusluğun olduğunu inkar ediyorlardı, bu kararla birlikte tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR

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