Bahçeli’den İP’nin teklifine ‘kabul’ oyu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün TBMM'de sunduğu teklife kabul oyu verdi. Bahçeli'nin bu hamlesi üzerine MHP'li vekiller de kabul oyu verdi. Meclis Başkanlığı seçimi için TBMM Genel Kurulu'nda olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün Denizli'de Altınova adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin verdiği kanun teklifine kabul oyu verdi. Kanun teklifi İP, MHP ve CHP milletvekillerinin "Kabul" yönünde el kaldırmasına rağmen kabul edilmedi. Öztürk, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın bir anlık 'dikkatsizliği' üzerine teklifin kabul edilmediğini belirtti.