‘Barolar meslektaşları için yürümediler’

TBMM Genel Kurulu'nda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin birinci bölümü üzerinde söz alan CHP ve İP'li vekillerin kullandıkları sert ifadelere AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan cevap geldi. Dağ, barolarla ilgili teklifi "vatana ihanet" olarak eleştirilmesini doğru bulmadığını kaydetti. Dağ, "Bu teklifle barolar arasında daha fazla avukatı kendi bünyesinde tutmak için rekabet ortaya çıkacak. Barolar, meslektaşlarının sorunları için yürümedi. Niye yürüdüler? Çünkü şimdiye kadar daha az ama örgütlü azınlık, örgütsüz çoğunluğa tahakküm ediyordu. Ama bunlar bugünden sonra tahakküm edemeyecek" diye konuştu.