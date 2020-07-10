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Başkan Erdoğan'dan tarihi imza! ibadete açıldı

Son dakika... Başkan kararını imzaladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı imzaladığını duyururak 'Hayırlı olsun' mesajını paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan tarihi imza! Ayasofya ibadete açıldı

10.07.2020, 17:07 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,17:45

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Kararnamede, "Ayasofya Camiinin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet'e devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Erdoğan 'hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya mesajı: Ama bugün ama yarın açılacak Ayasofya için Danıştay'ın kararı belli oldu! İbadete açılıyor

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