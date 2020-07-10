Havai fişekler yüreğimizi yaktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcıların imhası öncesi bir facia daha meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikadaki olayın ardından patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taş ocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans yönlendirildi.

3 JANDARMA OLAY YERİNDE ŞEHİT

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 3 Jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereği havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir. 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş" denildi.

Havai fişekler imha edilmek üzere indirildiği esnada patladı. Faciada 3 Jandarma personeli şehit oldu, 12 kişi de yaralandı

'BÖLGEDE İMHA TİMİ VARDI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kısa sürede incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'ya gitti. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, "Patlayıcının başında patlayıcı imha timi vardı. Olay patlayıcılar kamyondan indirildiği anda yaşandı. Yaralılardan kamyon şoförünün hayati tehlikesi bulunuyor. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılacak" ifadelerini kullandı.





İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİR DAHA KULLANMAYACAK

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerinde havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.



'SON 1-1.5 TONLUK PATLAYICI KALMIŞTI'

KONUYA ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, "Geçen hafta Cuma günü Hendek'te gerçekleşen patlamadan sonra savcılarımızın ve ilgili arkadaşlarımızın koordinasyonuyla birlikte oradaki patlayıcı maddelerin durmamasına yönelik karar alındı. Nereye taşınabileceği konusunda bir iki alternatif ortaya konuldu. Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı, hem buraya hem de buradan farklı olan başka bir noktaya taşınmaya başladı. Ormana yakın olması sebebiyle buranın çok doğru olacağı konusunda karar verdiler. Başlarında Ankara'dan gönderdiğimizin Jandarmaya bağlı patlayıcı timi vardı. Savcıların ve ilgili ekiplerin koordinesinde 15 tonluk patlayıcı işlemi gerçekleştirildi. Son 1- 1.5 tonluk patlayıcı varken hepimizi üzen bu olay başımıza geldi" diye konuştu.



ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan 3 asker için başsağlığında bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.