HDP önündeki eylemde 14’üncü kavuşma

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oturan bedensel engelli Cemal Ertaş da, 3 Kasım 2019'da kaçırılan oğlu Ramazan için 3 Mart günü HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılmıştı.

'DİĞER ÇOCUKLAR DA GELSİN'

Cemal Ertaş, eyleme katıldıktan sonra oğlu Ramazan'ın terör örgütünün kaçması için İstihbarat Komutanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna çalışması başlatıldı. Ardından Ertaş 6 Temmuz günü Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. RAMAZAN Ertaş, dün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle buluşturdu. Buluşmada Ramazan Ertaş, bedensel engelli babası Cemal Ertaş, ablaları Serap Başaran ve Medine Alkış ile kucaklaştı. Gözyaşlarını tutamayan Cemal Ertaş, oğluna kavuştuğu için güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Ben oğluma kavuştum. İnşallah HDP önündeki diğer aileler de bir an önce evladına kavuşur" ifadelerini kullandı.