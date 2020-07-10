Şehit ateşi Manisa’ya düştü

Faciada şehit olan Manisalı Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın ailesine acı haber verildi. Haber Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış tarafından ulaştırıldı. Anne Fatma Yazar ve baba Mehmet Yazar acı haberle yıkıldı. 10 yıldır görev yapan ve bekar olduğu öğrenilen şehidin kardeşi Cihat Yazar'ın da asker olduğu öğrenildi. Diğer şehitlerin ise Halil Tuna Akgöz (Tekirdağ) ve Fatih Manga (Afyonkarahisar) olduğu öğrenildi.

NERMİN UÇTU