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Alman basınından Başkan Erdoğan'a övgüsü: 'un ikinci Fatih'i

86 yıl aradan sonra yeniden cami statüsüne kavuşan , dünya basınında geniş yankı buldu. , Başkan Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesindeki rolüne vurgu yaptığı haberinin başlığında, "Erdoğan, ''un ikinci Fatihi' mi?" ifadelerine yer verdi.

Alman basınından Başkan Erdoğan'a Ayasofya övgüsü: İstanbul'un ikinci Fatih'i

11.07.2020, 13:08

Frankfurter Allgemeine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesindeki rolüne vurgu yaptı.Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin kararının gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuşmasıyla ilgili yabancı basından farklı tepkiler gelmeye devam ediyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"ERDOĞAN, İSTANBUL'UN İKİNCİ FATİHİ"
Alman basını, Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi kararını değerlendirdi. Frankfurter Allgemeine, İstanbul'da bulunan Ayasofya'nın yeniden cami yapılacağını aktardı.

Başlıkta, "Erdoğan, 'İstanbul'un ikinci Fatihi' mi?" ifadesine yer verildi. Haberde, "Hiç şüphesiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yönde adım atacak." denildi.



YENİDEN İBADETE AÇILDI
Haberde ayrıca, birçok Türk vatandaşının, Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin yıldönümünde Ayasofya'da ibadet etmesini beklediği aktarıldı.

Ayasofya ile ilgili turizm değerlendirmesi de yapılırken, tarihi yapının hangi kısmının namaza, hangi kısmının turistlere açık kalacağının önemli olduğu kaydedildi.

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