Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yayımladığı mesajında, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.
Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020
Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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