  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.

Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

11.07.2020, 11:14

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yayımladığı mesajında, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA