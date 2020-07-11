Berber sohbetlerine korona freni

Sağlık Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre damlacık yolu ile bulaşmaları önlemek için berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşteriler ve çalışanlar, yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak, mümkünse konuşmayacak. Yapılan diğer düzenlemeler şöyle: ■ Aletler kişiye özel olacak veya her müşteriden sonra sterilize edilecek. ■ Çalışanlar cep telefonlarını soyunma odasında bırakacak. ■ Fön makineleri yüksek ısıda çalıştırılmayacak. ■ Ense fırçası kullanılmayacak. ■ Satılan kozmetik ürünleri cam tezgah arkasında korunacak.



VİRÜSE İZMİR'İN ATIK SUYUNDA DA RASTLANDI

Türkiye'de korona virüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. Onları takiben Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına rastladık" dedi.