Hava fişek kullanımı bir bir yasaklanıyor

KARAR ALDILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlamalarda havai fişek kullanımının yapılmayacağını açıklamasının ardından, dün de çok sayıda belediye benzer kararlar aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu artık kutlamalarda havai fişek kullanımının bittiğini belirtirken, Muğla'da Marmaris ile Datça, Sinop, Antalya'da Konyaaltı, İstanbul'da da Kartal belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda belediye de benzer kararlar aldı. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada da, şampiyonluk kutlamalarında havai fişek gösterisi yapılmayacağı belirtildi.



SINIF DEĞİŞTİRİP BOMBA UZMANI OLMUŞ

İKİNCİ faciada şehit olan 3 Jandarma personeli son yolculuğuna uğurlanırken, Tekirdağlı şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz ile ilgili acı bir gerçek öğrenildi. Şehit Akgöz'ün, sınıf değiştirerek bomba imha ve patlayıcı maddeler uzmanı olduğu ortaya çıktı. Akgöz'ün ailesi, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları 14 yaşındaki Basri ve 9 yaşındaki Alper Akgöz, tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.