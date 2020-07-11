İçerideki mozaikler ne olacak?

Yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya'yla ilgili en çok merak edilen konulardan biri, namaz vakitlerinde içerideki mozaiklerin ne olacağı. Bununla ilgili bir ön çalışma yapıldığı, namaz kılındığı sırada mozaiklerin paravan sistemiyle kapatılacağı ifade ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vereceği karara dikkat çekmişti. Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez ise, duvarlardaki mozaik ve resimlerin namaz kılmaya ve ibadete engel olmadığını ifade etti.



DÜNYA BASINI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

DANIŞTAY'IN Ayasofya ile ilgili aldığı tarihi karar, dünya basınında da geniş yankı buldu. Çok sayıda haber kanalı ve sitesi, kararı 'Son dakika' gelişmesi olarak duyurdu. Reuters haber ajansı, acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti. İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden 'son dakika' verdiği haberde "Türk mahkemesi Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı" derken, Amerikan New York Times gazetesi de "mimari bir mücevher" olarak tanımladığı Ayasofya'nın mahkeme kararıyla camiye dönüştürüldüğünü yazdı. Yunan basını ise nefret dolu başlıklar attı. 'Skandal' ifadelerini kullanan gazetelerden Kathimerini'nin internet sitesinde bu kararın gerilimi derinleştireceği öne sürüldü.

Son dakika: Başkan Erdoğan Ayasofya kararı sonrası ulusa seslendi!