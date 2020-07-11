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Haberler Gündem İşte üç boyutlu KOVID 19

İşte üç boyutlu KOVID 19

İşte üç boyutlu KOVID 19
Giriş Tarihi: 11.7.2020

KOVİD-19 Türkiye'de ilk kez, Elazığ'da Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Ümit Çelik ile ekibi tarafından 3 boyutlu görüntülendi. ODTÜ tarafından geliştirilen atomik kuvvet mikroskobu ile yapılan çalışmada virüsleri yüzeye damlatıp kuruttuktan sonra görüntülediklerini belirten Çelik, "Görüntülere baktığımızda da yüzeyde birçok virüs görülebiliyor ve bu virüsler vatandaşların yüzeylere dokunurken çok dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

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