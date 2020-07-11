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Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı

Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Ayasofya'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın jet imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılması kararı TBMM'ye de iletildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. O tarihi anlarda milletvekilleri de kararı ayakta alkışladı. Daha kararın okunmaya başlamasıyla vekiller de alkışa başladı. Kararın okunmasının ardından da alkışlar susmadı. Danıştay 10'uncu dairesinin başkan ve üyelerini tebrik eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımıza kararname için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda namaz kılmaya gideceğim" dedi.

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