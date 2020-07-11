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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca, 11 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı

, 11 Temmuz tablosunu paylaştı

Corona tablosu ve vaka sayısı ve hayatını kaybedenler, verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. , bugün akşam saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden son corona virüs günlük tablosunu açıkladı. 11 Temmuz Corona virüs Türkiye vaka ve vefat edenlerin sayısı belli oldu. İşte son Türkiye coronavirüs tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 11 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı

11.07.2020, 19:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020,19:38

Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. 11 Temmuz 2020 Cuma koronavirüs tablosuna göre bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Bakan Koca son durumu açıkladı:



Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Bakan Koca açıklamasında, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı." dedi.

ÖNCEKİ GÜNKÜ CORONA TABLOSU

Dün açıklanan corona tablosu şu şekildeydi:

Koca, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı. " ifadelerini kullanmıştı.

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