Ayasofya'daki kültürel mirasın sonuna kadar korunacağını kaydeden Çelik, CHP'nin sessizliğiyle ilgili, ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' dedi.
Partilere çağrıda bulunan sözcü Çelik, ''Partilerin yapması gereken kararın kıymetini ifade etmek'' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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