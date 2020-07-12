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Sözcüsü 'ten flaş açıklamalar!

Sözcüsü , A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'nin ibadete açılmasıyla ilgili Çelik, ''Bazı kimseler bu kararı bir şekilde zaaf olarak ele alıyor. Doğru bir karar aldık, egemenlik hakkı 'ye ait.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar!

12.07.2020, 20:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020,20:41

Ayasofya'daki kültürel mirasın sonuna kadar korunacağını kaydeden Çelik, CHP'nin sessizliğiyle ilgili, ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' dedi.

Partilere çağrıda bulunan sözcü Çelik, ''Partilerin yapması gereken kararın kıymetini ifade etmek'' ifadelerini kullandı.

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