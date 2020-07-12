Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Çelik, ''Bazı kimseler bu kararı bir şekilde zaaf olarak ele alıyor. Doğru bir karar aldık, egemenlik hakkı Türkiye'ye ait.'' dedi.

12.07.2020, 20:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020,20:41