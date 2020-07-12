Altınordu - Giresunspor: 3-1 I Maç sonucu

TFF 1'inci Lig'de haftalardır galibiyet alamayan Altınordu evinde Giresunspor engelini aşarak kümede kalışını ilan etti. Maça çok hızlı başlayan kırmızı lacivertliler, 2'nci dakikada Yasin'le öne geçti, 13'te Atakan golleri ikiledi. Konuk takım ilk yarının bitimine 3 dakika kala golü buldu. Ancak Altınordu 61'de Hüsamettin'in golüyle durumu 3-1 yapıp rahatladı. Bu skorla altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran İzmir temsilcisi küme düşmekten matematiksel olarak kurtuldu.

2'nci dakikada savunma arkasında topla buluşan Yasin Ozan, karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Onurcan Piri'den dönen topu yeniden kontrol eden tecrübeli futbolcu plaseyle fileleri havalandırdı: 1-0.



13'üncü dakikada Hüsamettin Yener'in 50 metreden sağ çapraza gönderdiği topu Kerim Alıcı bekletmeden arka direğe kesti, Atakan Üner gelişine vurdu: 2-0.





32'nci dakikada Atakan Üner ceza sahası sağ çizgisinden yayın üzerine çıkardı, Hüsamettin Yener gelişine plaseyi yaptı, top yan direğin hemen dibinden auta çıktı.



39'uncu dakikada Atakan Üner'i soldan kornerinden gelen topa Sinan Osmanoğlu kafayı vurdu, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci son anda uzanıp kornere çeldi.



42'nci dakikada Himmet Ertürk sağdan kale sahasına kesti, Mehmet Güven bomboş durumda kafayı vurdu: 2-1.



44'üncü dakikada Hüsamettin Yener'in ceza sahasında oluşan karambolde vurduğu şutta top savunmaya çarparak fileler yerine kornere gitti.



50'nci dakikada Yasin Ozan yayın üzerine çıkardı, Muhammed Mert bekletmeden vurdu, önce savunmaya sonra üst direğin üzerine çarpan top kornere gitti.



57'nci dakikada Oğulcan Ülgün, kimsenin beklemediği bir anda yaklaşık 35 metreden müthiş vurdu, savunmaya çarpan top direği üzerinden kornere çıktı.



61'nci dakikada savunma arkasına atılan topa Furkan Çil hamle yapıp arka direğe kesti, Hüsamettin Yener bomboş pozisyonda vurdu: 3-1.



69'uncu dakikada Kerim Alıcı sağdan arka direğe ortaladı, çok uygun durumdaki Yasin Ozan'ın kafasını sıyıran top diğer kanattan taca çıktı.