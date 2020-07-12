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Ayvalık’ta Kayaalp görevini bıraktı

Ayvalık’ta Kayaalp görevini bıraktı
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçelerinde AK Parti ilçe başkanları görevlerinden ayrılma kararı aldı. Bu kararı alanların arasında bulunan ve 8 yıldan bu yana Ayvalık'a dev hizmetlerin gelmesinin önünü açmasıyla gönüllerde taht kuran AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in görevini kendi isteğiyle sona erdirmesi, partililer tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

■ SUAT SALGIN
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