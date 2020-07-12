Baro reformuna Meclis’ten onay

5 binden fazla avukat bulunan illerde birden fazla baro kurulabilecek

Baroların yapısının değiştirilmesini, avukatlara demokratik tercih imkanı sağlanmasını, temsilde adaleti öngören ve kamuoyunda 'çoklu baro' olarak bilinen yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da sert tartışmalara, iktidarla muhalefetin mücadelesine sahne olan ve 3 günlük mesainin sonunda önceki gece geç saatlerde yasalaşan teklife göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde birden fazla baro kurulabilecek. Ancak yeni baro kurulabilmesi için 2 bin üye şartı aranacak. Kamu avukatları ve KİT avukatları da AK Parti'nin verdiği önergenin kabulüyle yasa kapsamına alındı. Buna göre yeni baro kurmak için gereken 2 bin şartına, baro levhasına kayıtlı olmasa da kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dahil olacak.



TÜM BAROLAR AYNI TARİHTE SEÇİM YAPACAK

Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacak. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacak.



■ EVRİN GÜVENDİK/ANKARA